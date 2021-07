Helena Christensen : une top toujours au top

Dans les années 90, son visage, mais aussi sa silhouette valent des millions de dollars. Aussi bien cotée que Claudia Schiffer ou Naomi Campbell, la top Helena Christensen défile pour les plus grands couturiers et prend la pose pour les photographes les plus connus au monde. Plus de vingt ans plus tard, ses yeux verts sont toujours aussi beaux et son visage semble avoir été épargné par les ravages du temps. À 52 ans, elle présente des courbes qui font encore pâlir de jalousie de nombreuses femmes et d’envie la gent masculine. À tel point qu’à un âge où de nombreux top-modèles se sont...