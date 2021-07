Citroën AMI: elle revoit les codes

Le premier changement, on le sait, est que nous allons tous – contraints et forcés – devoir passer à l’électrique. L’autre changement concerne surtout les plus jeunes citadins : posséder sa propre voiture ne sera plus tendance. Et, dans bien des cas, ladite voiture ne servira que pour quelques kilomètres, elle peut donc être rudimentaire. Vue comme ça, la Citroën AMI est exactement ce qu’il faut. Elle est minuscule dehors, mais assez grande dedans pour emmener deux adultes faire du shopping. Bien sûr, elle est électrique, et c’est peu de dire qu’elle est rudimentaire....