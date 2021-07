Les musées sans voiture (4): le savoureux musée de la gourmandise

Tire-moelle, cuillère à gras et autres instruments curieux d’un autre temps garnissent les vitrines bien chargées de ce musée dont la visite vous jette l’estomac dans les talons! Ça tombe bien, une taverne vous propose des plats délicieux tout à côté de l’espace muséal! - Musée de la gourmandise

Ah, la gourmandise ! Usuellement qualifié de « goût pour la nourriture », ce petit plaisir coupable voit sa véritable signification revêtir une réalité bien plus ambiguë qu’il n’y paraît. « J’ai parcouru les dictionnaires au mot Gourmandise, et je n’ai point été satisfait de ce que j’y ai trouvé. Ce n’est qu’une confusion perpétuelle de la gourmandise proprement dite avec la gloutonnerie et la voracité : d’où j’ai conclu que les lexicographes, quoique très estimables d’ailleurs, ne sont pas de ces savants aimables, qui embouchent avec grâce une aile de perdrix...