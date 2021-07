En Inde, cette épice est sacrée et parée de mille vertus. Elle est utilisée, sinon depuis la nuit des temps, sans doute depuis quatre millénaires en Asie, à la fois comme condiment qu’en tant que teinture, cosmétique ou médicament. On connaît en effet ses vertus anti-inflammatoires et antioxydantes. Mais le curcuma soigne aussi les troubles digestifs et intestinaux, alors que d’aucuns lui prêtent encore des miracles dans le traitement des cancers, mais là-dessus des études sont toujours en cours.

