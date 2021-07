Blanc Manger Coco (édition belge)

Blanc Manger Coco est un jeu d’apéro qui figure chaque année parmi les meilleures ventes de bon nombre de boutiques ludiques ! Des règles simplissimes, des parties relativement rapides, un humour un peu potache et beaucoup de second degré, tels sont les quelques ingrédients qui ont fait de Blanc Manger Coco un réel succès. Il s’agit d’un jeu de cadavre exquis, où chacun va tâcher de compléter un texte à trous avec les quelques cartes en sa possession. Celui dont le texte marquera le plus les esprits et fera rire (parfois grassement) l’assemblée, remportera la manche ! Les thèmes...