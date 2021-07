Les sources royales réagissent aux mémoires de Harry: «Ils font tout ce qu’ils avaient promis de ne pas faire»

Les sources et les proches de la famille royale ont laissé glisser quelques commentaires entendus au Palais. Le prince Charles aurait déclaré être « surpris » par la nouvelle étant donné que la famille n’a pas été concertée ni averti avant cette annonce. Le Daily Mail rapporte aussi une autre source qui explique que l’annonce de ces mémoires a provoqué « beaucoup de soupirs » avant d’ajouter : « Je pense que tout le monde est juste fatigué d’être en colère contre ces deux-là. Ils ont passé les 18 derniers mois à faire tout ce qu’ils avaient promis à Sa Majesté de ne pas faire – gagner leur vie grâce à leur vie antérieure et à leur statut de membre de la famille royale. C’est tristement prévisible, malheureusement ».

Le prince Harry et la maison d’édition Penguin Random House viennent d’annoncer la sortie pour fin 2022, des mémoires du prince. Ce dernier explique dans le communiqué qu’il y racontera les expériences et les leçons apprises de ses erreurs . Aujourd’hui dans le Daily Mail, les réactions du côté britannique sont une fois de plus consternées.