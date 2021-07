Deneuve-Depardieu, dixième clap!

Gérard a toujours eu de l’or entre les mains, ce qui est plutôt bienvenu quand on exerce le métier de mécano. Il n’y en a pas deux comme lui pour « préparer » un moteur. Seulement voilà, son savoir-faire s’est progressivement éteint dans le garage dont sa femme et sa belle-mère se disputent les rênes. Il y a longtemps que la première va « voir ailleurs », d’une soirée – généralement bien arrosée – en discothèque à l’autre, traitant son mari de minable cocu. La seconde, elle, ne comprend pas comment son gendre se laisse faire. Pourtant, ce dernier en a vraiment marre, et...