Un garçon de 6 ans vient avec sa pelleteuse pour aider les sinistrés à Pepinster (vidéo)

Il n’a que 6 ans et pourtant, il manie la pelleteuse avec beaucoup d’aisance. Avec son père, Christophe Toussaint, ils ont décidé de venir aider les habitants de Pepinster pour déblayer les rues. Le père est venu avec ses machines pour participer au nettoyage : « On y a mis une dizaine de machines et autant d’hommes. Ils étaient tous en congés, mais ils sont tous revenus pour aider Pepinster et les autres communes » a-t-il déclaré.

Dans la vidéo, il est possible de voir Nathan, sur le siège de la chargeuse compacte Caterpillar, concentré sur ses gestes et qui dégage rapidement les gravats de la route. Le petit garçon a fait ça toute la journée durant : « Ça a duré de 9h à 19h, mais uniquement un jour car il a d’autres choses comme des stages… Sinon, il viendrait tous les jours. »