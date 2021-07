À la télé ce soir: «Le grand quiz» et «Fort Boyard»

Casting de people impressionnant pour cet épisode, et c’est le fort de Charente-Maritime qui va accueillir Olivier Minne et ses candidats qui ont décidé d’en découdre.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Docteur ?, à 15h45 sur Be 1 – Trois étoiles

de Tristan Séguéla (2019)

Du comique de situation, mais aussi de… très bons mots et même du suspense : ce « Docteur ? » coécrit et réalisé par un néophyte n’est avare en rien, mais c’est surtout en tête de sa distribution que l’ouvrage brille particulièrement. C’est en effet Michel Blanc – lequel, contrairement aux apparences de son personnage d’urgentiste au bout du rouleau est au mieux de sa forme à 67 ans – qui donne le ton. Et son « alter ego » Hakim Jemili le lui rend à merveille. Cet humoriste est la révélation du film qui, en plus d’être drôle, distille aussi une véritable humanité et provoque une belle sympathie.

Enragé, à 00h35 sur Be 1 – Trois étoiles

de Derrick Borte (2020)

Ecrit par Carl Ellsworth, l’auteur des « Red Eye » de feu Wes Craven et « La dernière maison sur la gauche », ce thriller hyper serré joue avec les nerfs jusqu’au bout, évitant au mieux les poncifs du genre et même la fameuse « scène de trop ». D’abord très réticent, Russell Crowe a finalement accepté de casser son image en jouant l’« enragé » en question. Une réussite totale dans le genre !

Big Mamma : de père en fils, à 20h sur Club RTL – Deux étoiles

de John Whitesell (2011)

Le troisième et dernier opus de la saga de la « Lady gra-gra du FBI » attire Martin Lawrence et le rappeur Brandon T. Jackson dans une intrigue transformiste plutôt marrante, forcément musicale et assez joliment rythmée.

Antoinette dans les Cévennes (1re TV), à 21h55 sur Be 1 – Deux étoiles

de Caroline Vignal (2020)

Le « sentier movie » qui a valu à Laure Calamy le dernier César de la meilleure actrice, seule récompense pour la bagatelle de dix nominations. L’auteure s’est dite inspirée par « La revanche d’une blonde », et a obtenu les droits d’utiliser en guise de conclusion « My Rifle, my Pony and me », la ballade du mythique « Rio Bravo » chantée en duo par Dean Martin et Ricky Nelson.

xXx² : The Next Level, à 20h15 sur AB3 – Une étoile

de L. Tamahori (2004)

Le succès au box-office du premier « xXx » de Rob Cohen engendra cette suite réalisée à grands frais par Lee Tamahori.