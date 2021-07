Décès de Jean-Yves Lafesse: pluie d’hommages sur les réseaux sociaux

Michel Denisot a fait part de sa « grande tristesse » et se souvient de « l’humour singulier » de Jean-Yves Lafesse. « Pour la première fois, il n’est pas drôle. Grosse perte et grande tristesse », se désole quant à lui Christophe Carrière. Toujours parmi les journalistes, Pierre Lescure salue un homme « aussi aimable que moqueur, surréaliste et (très) honnête homme, libre et contre toutes les injustices sociales ».