À la télé ce soir: «Beetlejuice» et «Les Touristes: Mission sauveteurs en mer»

C’est à Saint-Tropez qu’Arthur et son équipe se retrouvent cette fois-ci, afin de devenir des Sauveteurs Secouristes de la SNSM. Ils vont pour cela enfiler leurs maillots de bain. C’est durant trois jours et deux nuits que Cartman, Camille Cerf et les autres vont devoir apprendre les gestes qui sauvent.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Dilili à Paris, à 20h35 sur La Trois – Trois étoiles

de Michel Ocelot (2018)

Le Paris de la Belle Époque et ses emblématiques Degas, Monet, Toulouse-Lautrec, Colette, Proust… sans oublier Sarah Bernhardt, Marie Curie, et pour tout dénouer le pionnier de l’aviation Santos-Dumont : l’auteur des « Kirikou » livre une nouvelle « perle » animée, bien dans son style, à travers le regard malicieux d’une métisse haute comme trois pommes. Une sorte de… « Kirikette », en somme. C’est drôle, intelligent et didactique.

Beetlejuice, à 20h30 sur Tipik – Trois étoiles

de Tim Burton (1988)

On adore ou on déteste ! Mais il faut admettre qu’en matière de comédie d’horreur complètement déglinguée avec ses bestioles et ses décors kitschissimes, ce réjouissant Burton reste un « must » absolu avec un Michael Keaton délirant dans le rôle du… vilain personnage.

Big Mamma : de père en fils, à 18h05 sur Club RTL – Deux étoiles

de John Whitesell (2011)

Le troisième et dernier opus de la saga de la « Lady gra-gra du FBI » attire Martin Lawrence et le rappeur Brandon T. Jackson dans une intrigue transformiste plutôt marrante, forcément musicale et assez joliment rythmée. L’excellent doublage réalisé par le Martiniquais Lucien Jean-Baptiste et le Malien Diouc Koma s’ajoute aux mérites inattendus de ce plaisant ersatz de « Sister Act ».

Le monde perdu, à 20h30 sur RTL TVI – Deux étoiles

de Steven Spielberg (1997)

Laura Dern disparaît au profit de Julianne Moore dans cette suite du fameux blockbuster préhistorique sorti quatre ans plus tôt. L’effet de surprise a complètement disparu mais le côté spectaculaire reste. L’auteur se contentera ensuite de produire le troisième opus de 2001, réalisé avec savoir-faire par Joe Johnston (« Jumanji », « Rocketeer »), avant de céder le relais au Californien Colin Trevorrow et sa nouvelle saga des « Jurassic World » dont le troisième opus déjà intitulé « Le monde d’après » sera marqué par le retour de Sam Neill et Laura Dern fin juillet 2022.

Les douze travaux d’Astérix, à 22 sur La Trois – Deux étoiles

de René Goscinny, Albert Uderzo, Pierre Watrin et Henri Gruel (1976)

À l’image de Tintin et son « Lac aux requins » apparu en 1972, son alter ego gaulois a eu droit à son scénario original pour le grand écran. Le résultat reste plutôt savoureux.