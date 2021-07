Le cycliste allemand Simon Geschke partage ses conditions de quarantaine: «Jamais été aussi proche de la prison»

Depuis le cycliste est en quarantaine pour huit jours au moins dans sa chambre d’hôtel. Selon Simon Geschke, les conditions ne sont pas les plus agréables à vivre et les compare à une vie proche de la prison.

Faux départ pour le cycliste allemand Simon Geschke qui n’a pas pu participer à la course en ligne le vendredi 24 juillet lors des Jeux olympiques de Tokyo. Le sportif a été testé positif au Covid-19 la veille du départ.

Température tous les matins