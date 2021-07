JO 2020: un bateau barre la route à la moitié des plongeurs du triathlon (photo)

Un faux départ de cette ampleur est rarissime. Lundi 26 juillet, très tôt dans la matinée, les athlètes masculins de l’épreuve de triathlon ont dû faire face à un obstacle peu commun. Un bateau de l’organisation s’est trouvé dans le chemin de la moitié des concurrents. Il n’a pas eu le temps d’évacuer l’aire de départ et a provoqué ce retard.

La course comprenait 1,5 km de natation, 40 km de vélo puis 10 km de course à pied. Le Belge, Marten Van Riel a manqué de peu une place au podium, finissant quatrième. La médaille d’or a été remportée par le Norvégien Kristian Blummenfelt, suivi du Britannique Alex Yee et du Néo-Zélandais Hayden Wilde.