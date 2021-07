À la télé ce soir: Stéphane Bern à Madrid et «La story des années 2000»

« Si les murs pouvaient parler », 21h05 sur France 2

Né des ruines du grand incendie de 1734, le Palais Royal de Madrid s'est imposé comme symbole de pouvoir, résidence officielle des rois et bâtiment incontournable du patrimoine historique et artistique espagnol. Ce palais est deux fois plus grand que le Louvre ou Buckingham Palace. Stéphane Bern visite ce lieu exceptionnel et évoque les illustres personnages qui l'ont habité.