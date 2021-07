Lilibet Diana entre finalement dans l’ordre de succession au trône du Royaume-Uni

Elle est née le 4 juin dernier mais depuis, Lilibet Diana n’avait jamais été inscrite sur la page « Succession » du site officiel de la monarchie britannique, Royal.uk. De fait, elle ne figurait pas au sein de l’ordre de succession au trône britannique. Aujourd’hui, c’est désormais chose faite. Pourquoi la fille d’Harry et Meghan a-t-elle été victime d’un tel délai? Les spécialistes ont leur hypothèse.

Une opération simple qui a pris du temps

Désormais inscrite, Lilibet Diana figure à la huitième place. Elle se place ainsi entre son frère, Archie, septième, et son grand-oncle, le prince Andrew, qui est maintenant huitième. Harry est sixième, bien loin du trio de tête constitué du prince Charles, premier héritier du trône, suivi de William et du prince George. En quatrième et cinquième position, on retrouve les deux autres enfants de Kate et William, Charlotte et Louis.