Le calvaire d’un joggeur près de Huy, attaqué cinq fois par un rapace

Ce vendredi 23 juillet, un Hutois de 52 ans, Frédéric Robinet, se promène dans les hauteurs de sa ville, à Antheit. Mais comme il le raconte à la Meuse, rien ne s’est passé comme prévu. Alors qu’il fait du jogging sur un sentier balisé dans le Bois de Champia, il croise un rapace. Rien de bien extraordinaire jusque-là sauf que rapidement, l’oiseau se met à l’attaquer. Commence alors un véritable calvaire pour échapper à l’animal.

« Je sortais du bois pour rejoindre la route, lorsque j’ai reçu un choc à la tête, sur le haut du crâne », raconte d’abord Frédéric Robinet. « Je me suis retourné et j’ai aperçu l’oiseau, une sorte de buse, revenir vers moi ». Le joggeur est poursuivi sur plus de 100 mètres et le rapace d’environ 60 centimètres d’envergure, « agile comme un cerf-volant », l’attaque à 4-5 reprises.