Meghan et Harry, Emmanuel-Philibert de Savoie, Ben Affleck : le best of du carnet people de Stéphane Bern

Le carnet de Stéphane Bern prend de grandes vacances. Retour fin août. En attendant, nous vous proposons un best of de ses chroniques.

Meghan et Harry toujours en guerre contre les médias

Il ne se passe pas une semaine sans que Meghan Markle, ex-actrice américaine de 39 ans devenue l’épouse du prince Harry et duchesse de Sussex, ne fasse la Une de l’actualité. Elle reproche à Associated Newspapers – qui édite le Mail Online, le « Daily Mail » et sa version dominicale « Mail on Sunday » – d’avoir porté atteinte à sa vie privée en publiant des extraits d’une lettre manuscrite adressée à son père Thomas Markle en août 2018. Un procès devait...