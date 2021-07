Le prince Laurent face aux rumeurs

Une fois étant bien coutume, les cérémonies de la Fête nationale ont, comme chaque année, amené leur lot de surprises, de spéculations et de tentatives de polémiques. Et comme à chaque édition récente, le prince Laurent fut concerné. Lunettes miroirs masquant le regard, masque buccal sous le nez (ce qui, sanitairement parlant, ne sert pas à grand-chose, Monseigneur !), le frère cadet du Roi s’est présenté seul, sombre et fermé, au rendez-vous du défilé militaire et civil sur la place des Palais de Bruxelles. Ce n’était pas la première fois que la princesse Claire était absente le 21...