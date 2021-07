Les anti-vax traitent Jean-Marie Bigard de «vendu» et de «collabo» après son spectacle de Fréjus

Peu avant son spectacle, l’humoriste a publié un simple message Twitter pour informer le public de la situation : « Les amis je me suis battu jusqu au dernier moment mais il y aura bien un test sanitaire le 23 juillet à Fréjus et le 24 juillet à la comédie de Nice J’en suis désolé. Je vous attends nombreux ». Et comme annoncé, il y a bien eu des contrôles de pass sanitaire à l’entrée de la salle à Fréjus.

Ce soir-là, le public a bien rigolé mais en ligne, c’est une toute autre histoire. Les anti-vax se sont déchaînés sur Jean-Marie Bigard, accusé d’avoir cédé pour gagner de l’argent. « T’es fier ? », commente l’un d’eux. « Tu as fait rentrer un peu de pognon dans les poches de ton producteur et toi. A quel prix ? Tu t’es vendu après tout ce que tu as dit, t’es indigne des gens qui t’ont soutenu. Faux résistant, vrai traître. Comme sur ton teeshirt, allez tous vous faire enc*ler, traître », continue-t-il en référence au t-shirt que porte souvent l’humoriste. « La thune te téléguide. Je n’irai plus à aucun de tes spectacles bouffon ! », gronde un autre internaute. D’autres assurent ne pas s’être rendus au spectacle à cause de ces contrôles de pass sanitaires. Ils disent ne pas vouloir être des « moutons ».