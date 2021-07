Rodenbach, une histoire aux accents très belges

La bière mûrit dans d’énormes tonneaux de chêne, des foudres. La brasserie Rodenbach à Roulers en possède 294, dont le plus ancien a 150 ans ! Deux tonneliers veillent sur ce trésor. - Brasserie Rodenbach

Une Rodenbach, des crevettes à décortiquer, une terrasse sur la digue, face à la mer du Nord, sous le soleil mais pas trop. Le bonheur. Nous ne sommes sans doute pas le seul Belge à avoir en nous ce souvenir, qui participe à l’imaginaire collectif gustatif d’un pays. On en parle parce que Rodenbach fête aujourd’hui ses 200 ans et propose pour l’occasion un coffret anniversaire comprenant notamment un livre de 320 pages sur l’histoire de la brasserie, neuf bouteilles de bières, une entrée gratuite pour visiter la brasserie à Roulers et un bon de réduction pour des achats futurs. Un coffret...