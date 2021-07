Une Jaguar Type-E presque neuve aux enchères

À vendre : Jaguar E-Type Roadster 1965, 12.800 km, premier propriétaire, pratiquement neuve. Ce sera les 14 et 15 août prochains, lors d’une vente de la maison Gooding organisée dans le cadre du Concours d’Élégance de Pebble Beach (USA).Achetée en 1965 elle n’a parcouru que 8.000 miles (12.800 km), avant d’être remisée au garage depuis… 1972. Avec son 6-cylindres en ligne de 4.2 litres, cette E-Type de la première série compte parmi les plus prisées des connaisseurs. Gooding estime la voiture entre 250.000 et 350.000 $.

...