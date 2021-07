BMW S 1000 R: en pleine maturité

Nouveau bloc plus puissant, plus léger et conforme Euro 5, nouvelle suspension, ergonomie peaufinée, nouvelle centrale inertielle, ABS Pro de série, nouveau combiné, nouveaux phares LED… la BMW S 1000 R a été sensiblement revue pour le passage à 2021.

Le quatre-cylindres en ligne basé sur le moteur de la S 1000 RR respecte désormais la norme Euro 5. Il développe 165 ch à 11.000 tr/min et atteint un couple maximal de 114 Nm à 9.25 tr/min. La plage de régime moteur a été agrandie puisque plus de 80 Nm sont déjà disponibles dès 3.000 tr/min et au moins 90 Nm font le travail de 5.500 tr à 12.000 tr/min. Afin de réduire les niveaux de bruit et de consommation de carburant ainsi que le niveau de régime moteur, en particulier lors des trajets en vitesse de croisière, les 4e, 5e et 6e rapports sont désormais plus longs....