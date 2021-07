BMW M240i prototype: un baroud d’honneur?

Cette Série 2 est le fruit d’une enquête menée auprès des plus grands fans de BMW afin de recueillir leurs attentes. À en croire le résultat, on constate que le cœur des inconditionnels de la marque bat toujours pour une recette qui a fait ses preuves chez le constructeur : un moteur six cylindres et des roues arrière motrices ou, à tout le moins, une transmission intégrale orientée propulsion. Le nouveau coupé prend ses distances avec la BMW Série 1 (devenue traction avant) pour désormais se rapprocher des Série 3 et Série 4 dont elle emprunte la plateforme, retouchée en profondeur...