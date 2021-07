Les sorties de la semaine

C’est la vie - Trois étoiles

À quelques heures de la retraite, Dominique, une sage-femme au caractère bien trempé, doit collaborer avec un nouvel obstétricien arrogant et dépourvu d’empathie. Entre les deux, le courant a du mal à passer, ils devront pourtant aider cinq femmes à accoucher… Humour et émotions sont au menu de ce film choral, dont le fil rouge est le tandem formé par Josiane Balasko et Nicolas Maury. De nombreuses figures connues du grand et du petit écran – comme Léa Drucker, Florence Loiret-...