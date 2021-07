À la télé ce soir: «Le client» et «Le monde de Jamy»

La forêt française couvre un tiers du territoire et abrite une faune et une flore d'une richesse inestimable. Mais, chaque été, elle fait face aux incendies qui détruisent, en quatre mois, l'équivalent de la surface de Paris. Jadis cantonnés au Sud, les incendies concernent désormais les Ardennes, la Bretagne, le nord du pays. Comment la végétation fait-elle face aux fortes canicules et aux feux destructeurs ? Jusqu'où est-elle capable de renaître de ses cendres ? Peut-on éviter en France le phénomène des "méga-feux" qui dévastent la Californie et l'Australie ? Jamy Gourmaud et Eglantine Éméyé révèlent les super-pouvoirs de nos forêts, en suivant le travail de ceux qui les connaissent le mieux : les pompiers, les pilotes de Canadair et les gardes forestiers.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« On a retrouvé la 7ème compagnie », à 20h30 sur RTL-TVI - Quatre étoiles

« Si j’connaissais l’con qui a fait sauter l’pont », « Le fil rouge sur le bouton rouge », « Restez groupir ! », le fameux gag des matelas : on n’a pas retrouvé le chef Chaudard et sa joyeuse bande pour rien, car le résultat de cette suite sortie deux ans après l’œuvre originale est plus drôle encore ! Certes.

« Hôtel du Nord », à 13h35 sur Arte - Trois étoiles

Le fameux « Atmosphère ! Atmosphère ! Est-ce que j’ai une gueule d’atmosphère ? » balancé par Arletty est l’une des nombreuses répliques célèbres de ce film culte tiré du roman d’Eugène Dabit, résumant à lui seul tous les codes de la littérature prolétarienne, mouvement évidemment à son apogée à l’époque. Poésie d’argot et romantisme académique servis par une distribution hors pair.

« Le client », à 20h40 sur La Trois - Trois étoiles

De retour au pays après le triomphe de son « Passé » tourné en France, le natif d’Ispahan évoque un nouveau drame familial avec cette émotion à fleur de peau qui caractérise son style. Entrecoupé de séquences théâtrales symboliques, le récit trouve ses plus belles scènes là où le désarroi de Taraneh Allidousti atteint le sommet de son intensité.

« Total Recall : mémoires programmées », à 20h15 sur AB3 - Deux étoiles

Colin Farrell, Kate Beckinsale et Jessica Biel incarnent parfaitement le côté sombre et apocalyptique de cette nouvelle adaptation du roman de Philip K. Dick, déjà transposé à l’écran par Paul Verhoeven et joué par Arnold Schwarzenegger, Sharon Stone et Rachel Ticotin voici plus d’un quart de siècle déjà (1990), il est vrai. Un remake inutile donc, mais qui reste néanmoins assez spectaculaire sur le plan technique.

« Denis la malice », à 20h35 sur Tipik - Deux étoiles

La seule présence de ce bon vieux Walter Matthau (disparu en 2000 à l’âge de 79 ans) et du truculent et toujours actif Christopher Lloyd (82 ans au compteur depuis octobre) de même que la B.O. de Jerry Goldsmith donnent du « coffre » à cette adaptation réussie de la célèbre bédé US de 1951.