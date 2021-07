Inondations: les déchets déposés sur l’A601 pourraient cacher des cadavres

Après les inondations en région liégeoise, de grosses opérations de nettoyage ont eu lieu pour désencombrer les rues. La quantité de déchets était telle qu’il était impossible de les traiter directement. Il a donc fallu trouver à l’improviste un endroit où les stocker. Ce lieu, c’est une portion désaffectée de l’A601, au nord de Liège. Aujourd’hui, il est saturé. Mais comme le rapporte Belga, au-delà des objets détruits, ces immondices pourraient contenir de bien plus mauvaises surprises : des cadavres.

C’est en tout cas la crainte émise par les autorités. Des personnes portées disparues pourraient non pas être retrouvées dans les eaux des rivières mais bel et bien là. En conséquence, les forces de l’ordre se sont organisées pour surveiller étroitement le site, non seulement pour se préparer à cette éventualité mais aussi, plus globalement, pour éviter des pillages.