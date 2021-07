Wentworth Miller révèle avoir été diagnostiqué autiste: «un choc, pas une surprise»

Ce 25 juillet, les fans de Wentworth Miller ont eu droit à une publication Instagram de l’acteur un peu particulière. Il n’y a aucune photo, juste un fond d’écran d’un blanc limpide. Et à côté, ils ont découvert un long texte. « Comme tout le monde, la vie en quarantaine m’a pris des choses. Mais dans le calme et l’isolation, j’ai reçu des cadeaux inattendus », écrit-il avant de révéler avoir été diagnostiqué autiste à l’automne dernier. Il explique ensuite ce que cela implique concrètement.

La volonté d’informer le mieux possible sur l’autisme

Comme il le précise immédiatement, ce diagnostic a représenté un « processus long et imparfait ». « Je suis un homme d’âge moyen. Je n’ai pas 5 ans. Et je reconnais aussi que l’accès à un diagnostic est un privilège que beaucoup n’ont pas », dit-il. « Disons juste que ça a été un choc. Mais pas une surprise. Il y a désormais un récit culturel commun (auquel j’ai participé) qui dit que ‘telle personnalité s’exprime sur tel sujet A, B, C et consacre sa plateforme à D, E, F.’ Tant mieux pour eux, vraiment. Mais ce n’est pas forcément ce qui va se produire ici ».