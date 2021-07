Un expert affirme qu’Harry a été «libéré» de «l’agonie» de la vie royale par Meghan

Ce mardi, le Daily Express a relayé les propos d’un témoin précieux du quotidien d’Harry et Meghan. Il s’agit du journaliste James Longman, qui a accompagné le couple princier pendant près de 16 jours en 2018, durant un voyage en Océanie. Cette semaine, il a été amené à réagir au documentaire d'ABC News « Royal Divide : Harry, Meghan et The Crown », diffusé l’année passée. Selon lui, Meghan a bel et bien été à l’origine de leur sortie de la vie royale mais cela était nécessaire.

James Longman n’hésite pas à peser ses mots pour le faire comprendre. « Pour moi, peut-être que Meghan est la femme qui a libéré Harry », juge-t-il. Car avant leur départ de Londres, Harry était clairement mal en point. Il décrit ainsi un prince « en colère », très affecté par la pression de ses obligations. Le Megxit aurait représenté une échappatoire salvatrice pour sortir de « l’agonie ».