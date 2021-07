Testé pour vous : Samsung HW-Q950A

Avec la HW-Q900T, Samsung avait proposé une barre de son très convaincante. Aujourd’hui, le fabricant améliore sa copie. Et il nous en met plein les oreilles. Le système HW-Q950A comprend la barre de son proprement dite (elle mesure 123 cm et convient donc mieux à un écran de 65 pouces ou plus), un caisson de basses et deux enceintes arrière. L’installation est rapide : on connecte chacun des quatre composants à une prise d’alimentation et, en outre, on relie la barre de son au téléviseur via un câble HDMI (eARC). La connexion du « subwoofer » et des enceintes arrière se...