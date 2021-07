Philippe Henry: «Ma plus grande fierté: Jean-Pierre Coffe»

Créateur de la boîte de production Switch On Prod – à qui l’on doit notamment « Les orages de la vie » et « Veto & Co » – et de la société OkiSwitch, avec son associé David Haremza, Philippe Henry a une fine connaissance de l’univers télévisuel. Et pour cause, celui qui a poursuivi des études de droit a commencé sa carrière en faisant des stages à la RTBF et en participant à des radios libres. Il a ensuite commencé à travailler à Radio Contact. « Puis RTL-TVI s’est lancé en Belgique et j’ai eu vent d’un concours de recrutement », nous confie-t-il...