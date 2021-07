Un homme survit à une explosion sur un trottoir en plein New York (vidéo)

Marcher dans New York peut être plus dangereux qu’il n’y paraît. C’est ce qu’a pu constater Barry West, un homme de 57 ans qui a été frappé par une explosion survenue à même le trottoir.

Rien ne laissait pourtant présager d’un quelconque danger avant que cela n’arrive. Barry West traversait tranquillement le quartier du Queens. Il s’approche lentement d’un bâtiment et à ce moment-là, une fumée s’échappe d’une grille posée par terre. Même pas une seconde après, une énorme explosion a lieu. Comme le montrent les images d’une caméra de surveillance, l’homme est d’abord pris dans les flammes avant de tomber sur le côté. Ses habits sont certes noircis et il est désorienté, mais il marche normalement. D’après NBC New York, qui a recueilli le témoignage de ses amis, il a quand même été à l’hôpital et souffre de brûlures au second degré.