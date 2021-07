L’alarme d’une banque d’Auvelais sonne et la police retrouve… de l’argent d’origine inconnue au sol

Ce dimanche, la zone de la police Samsom (Sambreville et Sombreffe) a été alertée d’un supposé cambriolage dans une banque CBC à Auvelais. L’alarme s’est mise en marche vers midi et les policiers se sont rendus sur les lieux. Mais comme le raconte Sudpresse, ils vont avoir une petite surprise. Au lieu de prendre un voleur en flagrant délit, ils tombent sur un sac. Et à l’intérieur, ils découvrent 2.000€ en petite coupure.

La police est d’autant plus confuse qu’elle ne constate aucun signe d’effraction. Les portes sont ouvertes, comme il est d’usage lors d’une coupure de courant, mais rien de plus. Plus intriguant encore : une fois le contact pris avec le gérant de l’établissement, ce dernier assure n’avoir aucune idée d’où peuvent venir ces 2.000€. Ils n’appartiennent en tout cas manifestement pas à la banque.