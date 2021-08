Les jeux de société ne cessent d’explorer de nouvelles possibilités. Dive, édité par l’éditeur belge Sit Down, ne fait pas figure d’exception dans cette volonté d’offrir une nouvelle expérience aux joueurs. Dans ce jeu compétitif, les joueurs se retrouveront face à un amoncellement de cartes semi-transparentes et devront programmer leurs plongées en évitant les requins, tout en s’accrochant aux raies et aux tortues. Observation en 3D, enchères, prises de risques voire même un peu de bluff… autant de sensations qui s’offrent aux joueurs en leur faisant découvrir un matériel surprenant et...