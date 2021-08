« Changer l’eau des fleurs »

Avec ce second roman, la Française Valérie Perrin s’est invitée dans le groupe très fermé des auteurs de best-sellers traduits et publiés à l’étranger. Un véritable coup de cœur qui ne laissera aucun lecteur indifférent. Violette Toussaint est gardienne de cimetière. Son métier, pour le moins atypique, lui fait côtoyer en permanence les morts et les vivants. Elle-même blessée par la vie, cette femme va cependant réapprendre à vivre au milieu des tombes et de leurs...