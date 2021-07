À la télé ce soir: «Miss Peregrine et les enfants particuliers» et la nouvelle série «Quand revient le calme»

À Copenhague, Morten, un plombier, et Camilla, une enseignante, s'apprêtent à fêter leur douzième anniversaire de mariage, mais le cœur leur manque car le comportement d'Albert, leur fils, les inquiète. Le chef cuisinier Nikolaj affronte, lui, un patron aux méthodes douteuses. Ministre de la Justice, Elisabeth désire quant à elle faire voter une loi plus favorable aux demandeurs d'asile. Jamal, un jeune coiffeur, désespère de décrocher son permis de conduire. De son côté, Louise emmène Marie, sa fille âgée d'une dizaine d'années, faire un don de vêtements près d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Par hasard, Marie y découvre un sac de munitions.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Retour à Howards End », à 13h35 sur Arte - Trois étoiles

Après « Chambre avec vue » et « Maurice », il s’agit ici de la troisième adaptation des romans d’Edward Morgan Forster par le plus British des réalisateurs californiens, et aussi déjà de la consécration d’une des plus grandes actrices de l’histoire, Emma Thompson, avec l’Oscar glané devant les Susan Sarandon, Michelle Pfeiffer, Mary McDonnell et… Catherine Deneuve, car « Indochine » était en lice. Vrai joyau de romantisme classique, l’ouvrage décrocha aussi les statuettes moins prestigieuses de la meilleure adaptation et des décors.

« Laissez tirer les tireurs », à 15h55 sur Arte - Trois étoiles

Le rendez-vous cinéphilique de la semaine ! Quelle jubilation de redécouvrir cette parodie de James Bond avec Eddie Constantine en agent secret américain – et bien sûr chéri de ces dames – chargé de traquer un homme d’affaires français à la solde du gouvernement… chinois. Bien avant « Johnny English », tous les poncifs de la saga – qui n’en était chronologiquement qu’à « Goldfinger » ! – y passent, et même les « girls » françaises ne sont pas en reste, habillées par Pierre Balmain en personne. Rythmées par la B.O. de Georges Delerue, les séquences de castagne constituent le « bouquet » d’un bout à l’autre. L’ex-assistant parisien des Renoir, Carné, Cloche, Le Chanois et Bresson réalisera ensuite les deux adaptations de « San Antonio » avec Gérard Barray et Jean Richard.

« Cyrano de Bergerac », à 21h15 sur TMC - Trois étoiles

L’adaptation magique de la pièce d’Edmond Rostand avec ses dix Césars, son Oscar de la meilleure création de costumes, son Golden Globe du meilleur film étranger et même quatre BAFTA britanniques. À jamais, l’un des rôles les plus populaires d’un Gérard Depardieu à son apogée.

« La folle histoire de Max et Léon », à 21h05 sur TF1 - Deux étoiles

Coauteurs du script, les duettistes Grégoire Ludig et David Marsais (alias le Palmashow) jouent les « pieds nickelés » de service dans cette pantalonnade tout ce qu’il y a de plus nanardesque rappelant les grandes heures des Charlots et « Papy fait de la résistance ». C’est tout naturellement inégal et d’un goût volontairement douteux, et c’est aussi volontairement très bête, mais les bons gags y sont et certaines scènes se révèlent mêmes irrésistibles, avec Christophe Lambert et Florence Foresti.