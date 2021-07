Une ex-Miss Belgique et son compagnon impliqués dans une violente bagarre en Espagne (vidéo)

Leur avocat a dû prendre la parole dans la presse pour prendre leur défense et expliquer la raison de cet affrontement.

La scène a eu lieu mardi soir dans le port prisé de Marbella, sur la côte andalouse. Tanja Dexters, Miss Belgique 1998, et son compagnon Michaël Peeters se sont battus avec un autre couple de façon assez brutale. Au début de la vidéo, on voit la mannequin déjà au sol puis son petit ami poussé par un homme habillé en blanc. Puis ce dernier pousse à nouveau l’ex-Miss. S’ensuit une bagarre où les deux hommes s’affrontent alors que Tanja Dexters se bagarre par terre avec la femme du couple inconnu. Depuis, la vidéo fait le tour des réseaux sociaux. L’avocat de Tanja Dexters, Omar Souidi, a même pris la parole dans les médias pour donner plus d’informations sur les faits.

Une histoire de voiture Comme il l’explique au Nieuwsblad, l’ex-Miss et son compagnon étaient « dans un quartier de Marbella où il y a pas mal de voyous qui traînent le soir ». « L’homme en chemise blanche dans la vidéo voulait garer sa voiture rapidement. Il disait que Tanja, Michael et le reste de leur groupe marchaient trop lentement. Il a roulé sur les orteils d’une connaissance de Michael, et ce dernier a fait signe de se calmer. L’homme est alors sorti de sa voiture ».