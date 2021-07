Un renard prend le bus à Bruxelles (vidéo)

La scène est quelque peu insolite et attendrissante. Ce mercredi, un internaute a mis sur Twitter une vidéo prise à l’arrêt Decroly, situé entre Forest National et le centre d’Uccle. On y voit un renard monter dans un bus de la STIB de la ligne 48 et ce le plus simplement du monde, comme si c’était normal. Monté par une des portes latérales, sa curiosité a probablement été d’autant plus forte qu’il n’y avait personne à l’intérieur, à l’exception bien sûr du conducteur qui a pris la vidéo.

Comme le fait savoir ce dernier, l’animal a fait son « petit tour d’inspection », reniflant un peu toutes les odeurs qu’il trouvait dans le bus, puis il est parti. Quand un blagueur demande sur Twitter s’il a validé sa carte Mobib, l’auteur de la vidéo répond sur le même ton humoristique en disant que le renard « a utilisé le paiement sans contact ».