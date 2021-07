Les médecins de Britney Spears prennent sa défense contre son père

Ce mercredi, Britney Spears a pu se réjouir de l’arrivée d’un nouveau soutien de taille dans le cadre de sa bataille judiciaire, comme le révèle Variety. Ses médecins ont remis à la Cour supérieure du comté de Los Angeles un document où ils expliquent pourquoi le père de la pop star, James Spears, ne devrait plus exercer la tutelle sur sa fille.

Pour le bien de sa santé mentale

Dans ce texte déposé par l’avocate de la co-tutrice de la chanteuse, Jodi Montgomery, les médecins affirment que s’ils font cet appel, c’est pour le bien de la chanteuse. « La relation entre (Britney) et son père porte atteinte à la santé mentale de Mme Spears, à son bien-être et à sa capacité de poursuivre et de continuer sa carrière extraordinaire », écrivent-ils. « Il n’est pas dans son meilleur intérêt de conserver Mr. Spears comme tuteur ».