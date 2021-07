Voici pourquoi il est improbable que le prince Laurent divorce un jour, même si les rumeurs étaient vraies

Il a suffi que Laurent apparaisse seul au Te Deum de la fête nationale pour que les rumeurs de séparation avec Claire repartent de plus belle. Et comme il l’a expliqué à 7sur7, ces affirmations sont purement et simplement fausses. « Nous ne vivons pas séparément », dit-il. « Je ne sais pas d’où vient tout ça, et cela ne m’intéresse pas non plus ». La presse flamande a malgré tout demandé à des experts de la monarchie belge d’imaginer que ces rumeurs soient vraies. Dans ce cas-là, un divorce est-il envisageable ? A priori, non selon eux et ce pour plusieurs raisons.

Le poids de la tradition

Interrogé par l’hebdomadaire Dag Allemaal, le spécialiste de la royauté Thierry Debels peut concevoir que Claire s’éloigne par moments de Laurent. Mais in fine, ils resteront ensemble, ne serait-ce parce que la princesse n’est pas active depuis vingt ans sur le marché du travail et qu’elle a besoin de sa dotation financière.