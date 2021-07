The Crown: première image d’Imelda Staunton en Elizabeth II

Ce vendredi, Netflix a diffusé un avant-goût attendu de la suite de « The Crown ». Il s’agit de la toute première image d’Imelda Staunton incarnant le rôle clé de la reine Elizabeth II. L’actrice londonienne succède ainsi à Claire Foy qui interprétait ce même personnage au début de son règne, et à Olivia Colman qui a pris sa suite pour les années 1964-1990.

Cette fois-ci, c’est la période des années 1990-2002 qui sera représentée pour les deux prochaines saisons (5 et 6), les dernières de la série. « Il y a de la pression de tous les côtés », a confié l'actrice sur ITV. « Je prends la suite de deux actrices extraordinaires et je vais incarner un être humain extraordinaire qui est la reine. Tout le monde sait à quoi elle ressemble, comment elle s'exprime. Bien sûr je vais essayer de lui ressembler autant que possible, mais je dois aussi servir une histoire ».