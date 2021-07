«Si on vous vaccine de force, sortez la pompe à venin»: l’idée de Mickaël Vendetta fait réagir (vidéo)

Ses téléréalités sont loin désormais mais Mickaël Vendetta est toujours là. Et aujourd’hui, il est connu pour s’opposer aux vaccins contre le Covid-19. Il a par exemple relayé plusieurs théories complotistes et ce lundi, il disait avoir trouvé un moyen d’aspirer le vaccin pour éviter qu’il ne se diffuse dans le corps : une pompe à venin. Comme il le dit lui-même, ce serait au cas où « on vous vaccine de force ». Sa vidéo a été largement partagée sur les réseaux sociaux et a créé une petite controverse en France.

« Ne le faites pas »

Il y a ainsi eu plusieurs personnes opposées au vaccin qui ont vraiment cru qu’une pompe à venin, c’était une bonne idée. Certains internautes demandent même en commentaire pour savoir où en trouver. Mais comme le précise 20 Minutes qui a analysé la vidéo, une pompe à venin, c’est fait pour retirer du venin, pas autre chose. C’est ce que précise d’ailleurs un des principaux producteurs de ce type de produit en France. « Ce n’est vraiment pas fait pour aspirer un vaccin, ne le faites pas », déclare-t-il.