L’acteur flamand Mathias Vergels aide les sinistrés de Pepinster et s’indigne: «On n’est pas en Bosnie, c’est incroyable»

Ce samedi, l’acteur Mathias Vergels, très connu en Flandre pour son rôle dans la série « Thuis », s’est rendu à Pepinster pour aider les sinistrés des inondations. En tant que bénévole de l’association Brothers of Solidarity, il a pu constater l’ampleur des dégâts. Sur sa story Instagram, il relaye ainsi les images du désastre. Un paysage digne d’un pays en guerre qui l’a particulièrement marqué, d’où sa prise de parole où il s’indigne du manque d’aides aux habitants.

« Comme vous le voyez, je suis dans ce qui était un jour la si belle ville de Pepinster », commence-t-il à dire. « On travaille avec les Brothers of Solidarity, car ici, il n’y a aucune aide. On n’a pas vu de policiers, pas entendu d’ambulance, pas de pompiers. Rien. Ici, tout est basé sur la solidarité. Et on n’est pas en pu**** de Bosnie, on est en Belgique, et je trouve ça incroyable, en ces temps-ci, que ça arrive encore », se désole-t-il avant d’appeler au don. « Si vous voulez donner votre argent, faites-le aux Frères de la Solidarité parce que c'est ici que ça vient. Nous allons le mettre directement entre les mains des gens qui vivent ici, et nous venons les aider ».