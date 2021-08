Une série animée sur le prince George crée la controverse (vidéo)

Depuis ce jeudi, les Britanniques ont pu découvrir la bande-annonce d’une nouvelle série de HBO Max : « The Prince ». Un feuilleton satirique de douze épisodes sur la famille royale et centrée sur le prince George pour faire rire le public… ou du moins une partie. Car les blagues ne sont pas du tout au goût de certains Britanniques qui ont fait savoir leur désapprobation.

Des spectateurs indignés

Dans la série, le prince George est dépeint comme un garçon capricieux et arrogant, voire grossier. Et ça, ça ne plaît pas du tout à ceux qui portent la monarchie dans leurs cœurs. « Je ne pense pas que le prince George mérite ça. Dans la vraie vie, il a l’air d’être un gentil garçon », peut-on lire par exemple. « Imaginez avoir 8 ans, et que des adultes se fassent de l’argent en faisant des blagues cruelles sur vous », renchérit un autre. « Cela est bien bas de s'attaquer aux enfants, mais certains sont prêts à tout contre un chèque », s’indigne aussi un internaute. Même des personnalités ont critiqué la série, comme l'activiste Shola Mos-Shogbamimu qui affirme que cette parodie est « méchante » et que « se moquer des enfants n'est pas justifié ».