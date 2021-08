Elizabeth II ouvre les portes des jardins de Buckingham aux touristes pour la première fois (vidéo)

C’est une première historique : le public peut désormais visiter et même pique-niquer dans les jardins du palais de Buckingham à Londres. La décision a été prise avec l’accord de la reine Elizabeth II. Mais attention : cette ouverture inédite ne vaudra que pour une certaine période et il faudra payer un certain prix pour y avoir accès.

Une ouverture appelée à devenir annuelle ?

Pour entrer, chaque adulte doit payer la somme de 16,5 livres sterling, soit un peu plus de 19€. Après avoir allégé son portefeuille, il est possible d’explorer ce parc où se trouvent près de 325 sortes de plantes, 1.000 arbres et 30 espèces d’oiseaux. Mais il faut surtout préciser que les touristes ne seront les bienvenus que jusqu’au 19 septembre prochain, tout comme pour la partie du palais déjà ouverte au public.