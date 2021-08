Lucie Lucas («Clem») victime de violences conjugales: «J’ai mis 5 ans à sortir de cette histoire destructrice»

Ce vendredi 30 juillet, Lucie Lucas, actrice principale de la série « Clem », a partagé un témoignage bouleversant sur son compte Instagram. Dans celui-ci, elle explique avoir été prisonnière « d'une histoire destructrice » pendant près de cinq ans, ce qui l’a amenée à être victime de violences conjugales. Un cauchemar dont elle parle aujourd’hui ouvertement.

« Je me sentais démunie, incroyablement seule »

Lucie Lucas avait 16 ans lorsqu’elle s’est retrouvée prise au piège de cette relation. « Je savais que ma relation de couple n'était pas 'normale'. Mes copines et mes parents me le disaient… Mais personne, ni moi, ni eux, ni lui, ne (réalisait) à quel point les violences étaient diverses et fréquentes dans notre couple. Et à quel point elles étaient inacceptables », explique-t-elle. « Moi je l'aimais et je pensais qu'il fallait rester coûte que coûte, par respect pour cette première fois que nous avions vécue ensemble. Je me sentais démunie, incroyablement seule ».