À la télé ce soir: saison 11 de «Camping Paradis» et «Une terre deux fois promise: Israël-Palestine»

« Camping Paradis », 21h05 sur TF1 Charlotte, une amie d'enfance d'Audrey, arrive au camping avec son fils, Lucas. Elle doit passer un entretien d'embauche dans la région en vue de s'y installer avec son fils.

« Une terre deux fois promise : Israël-Palestine », 21h27 sur La Trois Les portes désormais grandes ouvertes, Israël double rapidement sa population, les juifs en provenance d'Europe se mêlant aux juifs séfarades chassés des pays arabes. Aux difficultés d'intégration des seconds s'ajoute une situation économique alarmante qui contraint Ben Gourion à limiter progressivement l'immigration. En 1956, le Premier ministre subit un cuisant revers : sous la pression internationale, Israël et ses alliés français et britannique doivent se retirer du Sinaï égyptien, envahi en réaction à la nationalisation du canal de Suez par Nasser. Pendant que les Israéliens affrontent leur passé traumatique au procès Eichmann, les pays arabes s'unissent autour de la question palestinienne. La vague d'attentats commis par les fedayin de l'OLP et la grave récession économique de 1965 poussent de nombreux Israéliens à quitter le pays.

Les étoiles de Dominique Deprêtre « Rambo : First Blood », à 20h00 sur Club RTL - Quatre étoiles Le trouvant respectivement trop violent et pas assez sauvage, Dustin Hoffman et Al Pacino ont refusé le rôle qui fut aussi proposé à Steve McQueen (qui vivait hélas ! ses derniers mois), Clint Eastwood, Robert De Niro, Jeff Bridges, Michael Douglas et même Terence Hill, avant que le réalisateur ne suggère lui-même Sylvester Stallone. Face à des critiques mitigées, le grand public décida d’en faire un vrai film culte, comme ce fut le cas pour le premier « Mad Max ». Autant de futurs « pilotes » qui auraient pu (dû ?) se suffire à eux-mêmes.