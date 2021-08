La famille royale belge quasi inexistante à l’hommage au roi Baudouin à Motril (photos)

Ce 31 juillet, la ville andalouse de Motril dévoilait un nouveau monument en l’honneur du roi Baudouin. C’est en effet dans cette localité côtière proche de Grenade que le monarque belge est mort en 1993, c’est-à-dire il y a 28 ans jour pour jour. Il y possédait la villa Astrida, offerte par la couronne d’Espagne. Mais alors que la municipalité dévoile la nouvelle plaque commémorative, il s’avère que la cérémonie brille par l’absence de proches du défunt roi.

Motril a en effet célébré la mémoire de Baudouin sans que de grands représentants de la famille royale n’ait fait le déplacement. Son frère, Albert, n’était pas au rendez-vous. Ses enfants non plus, le roi Philippe y compris. A vrai dire, à part l’ambassadeur de Belgique, il n’y avait qu’une princesse, Margaretha de Luxembourg. Elle fait partie de la famille grand-ducale mais il s’agit quand même de la fille de Joséphine-Charlotte de Belgique, et donc de la nièce de Baudouin.