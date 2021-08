Naissance exceptionnelle de pandas jumeaux en France (vidéos)

Ce lundi, le zoo de Beauval, dans le centre de la France, était en ébullition. En plein milieu de la nuit, à 1h03 du matin, la femelle panda Huan Huan a mis au monde des jumeaux, ou plutôt deux petites jumelles. Un événement rarissime, d’autant plus que la France n’avait jusque-là connu qu’une naissance de panda, celle de leur grand frère, Yuan Meng, en 2017. Mais jusqu’aux premières lueurs du jour, les soignants étaient inquiets. Il était en effet loin d’être certain que les deux jumelles survivent.

Un soulagement

Car les pandas ont une habitude assez particulière. Lorsque des jumeaux naissent, la mère favorise celui qui paraît le plus fort et donc le plus à même à survivre. En 2017, l’un des deux petits était décédé. Mais cette fois-ci, le personnel du parc a eu une belle surprise. Huan Huan a gardé son expérience de mère acquise avec Yuan Meng et alors qu’elle était plutôt maladroite en 2017, elle se montre aujourd’hui apte à gérer la situation. Elle s’occupe donc de ses deux enfants, qui se portent très bien.