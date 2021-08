À la télé ce soir: «Coco Chanel» et la mini-série «Soupçons»

Après sa rupture avec Boy Capel, Coco s'installe dans un petit atelier parisien. Elle renoue avec la pauvreté de ses débuts. En 1910, Boy, qui ne peut pas l'oublier, paie ses dettes et l'installe rue Cambon. Lorsque la guerre est déclarée, Boy part au front. De son côté, Coco ouvre une boutique à Deauville...

Victoire, une jeune institutrice, a récemment été opérée du coeur. Elle emménage avec son mari Samuel et leurs deux enfants dans un petit village du sud de la France. Le jour de la rentrée scolaire, Victoire tombe nez à nez avec Florent Malléval, son premier amour, venu déposer sa fille. Les deux anciens amants retombent dans les bras l'un de l'autre et ne peuvent lutter contre leur attraction mutuelle. Victoire et Florent démarrent alors des projets d'avenir qui sont rapidement interrompus par la disparition mystérieuse de Marion, la femme de Florent...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Sœur Sourire », à 15h15 sur Arte - Trois étoiles

Critiqué pour son côté un peu kitch, ce biopic d’une des étoiles les plus filantes de toute l’histoire de la chanson française et même internationale – rappelons qu’un film hollywoodien, « The Singing Nun » avec Debbie Reynolds, lui fut consacré en 1966 – vaut ne fût-ce que par l’extraordinaire charisme de Cécile de France.

« Hunger Games : la révolte, 2e partie », à 20h10 sur Plug RTL - Trois étoiles

Fin de la saga ? Probablement non car la romancière Suzanne Collins a publié en mai 2020 un nouvel opus suivant la procédure « préquelle » ! En attendant son adaptation retardée par la pandémie, le règlement de comptes tant attendu est agrémenté d’un dernier rebondissement jubilatoire, au terme d’une quête vengeresse qui tient dès lors en haleine jusqu’au bout.

« Red Corner », à 20h15 sur AB3 - Trois étoiles

Au même titre que le toujours hallucinant « Midnight Express » d’Alan Parker a dû décourager des milliers de touristes attirés par la Turquie, ce thriller où un avocat U.S. était victime d’une machination en aura fait de même avec la Chine. En connaissance de cause, le pro-tibétain Richard Gere apporta tout son poids à cette production d’une efficacité exemplaire, telle qu’on en fait hélas! de moins en moins de nos jours.

« Mission Pays Basque », à 20h15 sur La Une - Trois étoiles

Élodie Fontan ( »Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? », « Babysitting 2 », « Alibi.com ») joue cette fois la star de cette comédie toute légère et estivale, contant les aventures d’une agente immobilière parisienne roulée dans la farine par une magouille dans l’Île de Beauté. Mission plutôt accomplie en fin de compte !

« Taxi 4 », à 21h00 sur Club RTL - Une étoile

Immédiatement débauchés à la suite de « Dikkenek », François Damiens et Jean-Luc Couchard donnent de l’accent bien de chez nous sur la Cannebière qui en perd du coup sa propre diction ! On passe ainsi de la parodie d’action à la parodie pure, voire « nanardesque ». Si Samy Naceri et Frédéric Diefenthal sont complètement dépassés, Bernard Farcy se lâche totalement. La divine Emma Wiklund, elle, n’est pas revenue dans « Taxi 5 », sorti en 2018.