Le tournage de la saison 2 d’Emily in Paris exaspère des Parisiens

Depuis le 24 mai dernier, la saison 2 d’Emily in Paris est sur les rails et le tournage a fini par reprendre. Mais si cela devrait réjouir les fans de Netflix, ce n’est pas du tout le cas de toute une partie du Quartier latin, où se déroule une bonne partie des scènes. Des habitants ont ainsi confié au quotidien Le Monde leur agacement vis-à-vis de l’équipe du film.

Des habitants parfois très remontés, mais des commerçants aux anges

« On a l’habitude des tournages dans le quartier, mais avec Emily in Paris, on a découvert l’arrogance des superproductions. Parce qu’ils paient les commerçants et le stationnement, ils pensent avoir acheté tout le quartier », explique une Parisienne vivant entre deux établissements servant de décors à la série. « Il n’y a aucune compensation pour les habitants qui ne peuvent plus se garer, ni sortir ou rentrer librement chez eux ». La production aurait même répondu à son mari que s’il n’était pas content de ne plus pouvoir se garer près de son appartement, il n’avait qu’à « aller habiter en province ».